Adani Green arm incorporates 2 entities for renewable energy business

New Delhi, Nov 21 (PTI) Adani Green Energy on Friday said it has incorporated two step-down subsidiaries for generating and distributing clean energy.

Its wholly-owned subsidiary Adani Saur Urja (KA) Ltd (ASUKAL) has incorporated wholly-owned subsidiaries, namely, Adani Hydro Energy Thirteen (AHE13L) and Adani Hydro Energy Sixteen (AHE16L), in Gujarat, Adani Green Energy said in a filing.

The main objective of AHE13L and AHE16L is to generate, develop, transform, distribute, transmit, sale, supply any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy, it stated. PTI ABI ABI MR