MUM COMMODITY

MUMBAI OCT 30, 2025 (PTI) METAL:IN RS.PER KG INCLUSIVE OF GST.
COPPER :- COPPER CABEL SCRAP 958.00 COPPER HEAVY SCRAPS 944.00 COPPER ARMATURE (CREDIT) 927.00 COPPER UTENSILS SCRAP 870.00 CU-ETP ROD 1053.00 CU-FRHC ROD (RECYCLED) 953.00 BRASS :- BRASS SHEET CUTTING (LEAD FREE)655.00 BRASS UTENSIL SCRAP 600.00 BRASS HONEY 601.00 ALUMINIUM :- ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 218.00 ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP 228.00 ALUMINIUM WIRE SCRAP 240.00 ALUMINIUM INGOTS 277.00 ALUMINIUM ROD 288.00 OTHER : - GUN METAL SCRAP 677.00 ZINC INGOTS 310.00 LEAD INGOTS 185.00 TIN INGOTS 3278.00 NICKEL CATHODE 1355.00 ------------- SUGAR RATES SUGAR:- S,30 - 3952 / 4012 M,30 - 3972 / 4082 Mumbai :- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 711 / 825 GINGER BLEACHED -- GINGER UNBLEACHED 290 COPRA OFFICE ALAPUZHA 23000 COPRA OFFICE KOZIKODE 25000 COPRA RAJAPUR MUMBAI 40000 COPRA EDIBLE MUMBAI 27500 COCHIN COCONUT OIL ---- COCONUT OIL MUMBAI 50600 T.P ----------- PTI MUM SSB