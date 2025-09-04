SBI DIRCT EXCHANGE RATES

MUMBAI, SEP 4 (PTI) FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY.
( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).
CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 87.70 88.55 87.63 88.72 CAD/INR 63.07 64.61 63.02 64.74 CHF/INR 107.70 111.50 107.61 111.71 DKK/INR 13.64 13.88 13.63 13.91 EUR/INR 101.40 103.98 101.32 104.18 GBP/INR 117 .00 119.71 116.88 119.94 HKD/INR 11.21 11.39 11.20 11.41 JPY/INR 58.78 60.16 58.73 60.28 NOK/INR 8.70 8.84 8.69 8.85 SEK/INR 9.27 9.42 9.27 9.43 -------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCUATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
-------- PTI MUM