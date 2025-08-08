SBI DIRECT EXCHANG RATES

MUMBAI, AUG 8, (PTI) FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY.
( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).
CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 87.15 88.00 87.08 88.17 AUD/INR 56.04 58.18 56.00 58.29 CAD/INR 62.96 64.51 62.91 64.64 CHF/INR 106.70 110.44 106.59 110.65 DKK/INR 13.56 13.80 13.55 13.83 EUR/INR 100.80 103.39 100.74 103.59 HKD/INR 11.07 11.25 11.06 11.27 NOK/INR 8.49 8.63 8.49 8.64 SEK/INR 9.07 9.22 9.07 9.24 -------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCUATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
-------- PTI MUM