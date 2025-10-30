SBI DIRECT EXCHANGE RATES

MUMBAI, OCT 29 (PTI) FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY.
( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).
CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 88.00 88.85 87.93 89.02 CHF/INR 108.68 112.53 108.59 112.70 DKK/INR 13.63 13.87 13.61 13.89 EUR/INR 101.36 103.94 101.28 104.10 HKD/INR 11.29 11.47 11.28 11.49 JPY/INR 57.11 58.42 57.06 58.54 NOK/INR 8.76 8.90 8.75 8.92 NZD/INR 50.01 52.10 49.97 52.20 SEK/INR 9.33 9.48 9.33 9.49 -------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCUATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
-------- PTI MUM