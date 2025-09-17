SBI DIRECT EXCHANGE RATES (DATE CHNG)

MUMBAI, SEP 17 (PTI) FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY.
( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).
CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 87.45 88.30 87.38 88.47 CAD/INR 63.12 64.68 63.07 64.81 CHF/INR 109.70 113.66 109.64 113.88 DKK/INR 13.83 14.08 13.82 14.11 EUR/INR 102.90 105.49 102.81 105.69 HKD/INR 11.21 11.39 11.20 11.41 JPY/INR 59.28 60.69 59.24 60.80 NOK/INR 8.92 9.06 8.92 9.08 SEK/INR 9.44 9.58 9.43 9.60 -------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCUATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
-------- PTI MUM