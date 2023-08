SBI DIRECT EXCHANGES RATES

MUMBAI, JUL 27 (PTI) FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY.

( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).

CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 81.18 82.68 81.11 82.85 EUR/INR 89.53 92.50 89.46 92.69 GBP/INR 104.67 107.88 104.59 108.10 JPY/INR 57.80 59.52 57.75 59.64 CHF/INR 93.62 97.12 93.55 97.32 AUD/INR 54.71 56.94 54.67 57.06 NZD/INR 50.41 52.60 50.37 52.71 CAD/INR 61.24 63.15 61.19 63.28 SGD/INR 61.03 62.89 60.98 63.02 HKD/INR 10.35 10.68 10.33 10.70 DKK/INR 12.03 12.40 12.01 12.42 NOK/INR 8.02 8.27 8.01 8.28 SEK/INR 7.79 8.02 7.78 8.04 --------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCUATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.

