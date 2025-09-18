UP govt to begin coarse grains procurement from Oct 1

Lucknow, Sep 18 (PTI) The Uttar Pradesh government on Thursday said procurement of coarse grains for 2025-26 will begin from October 1 and continue till December 31, with registration and renewal ongoing for maize, millet, and sorghum.
Farmers must register or renew on fcs.up.gov.in or the UP Kisan Mitra app, as only registered farmers will be eligible for procurement, it said.
Payments will go directly to Aadhaar-linked bank accounts, with procurement centres ensuring transparency through biometric e-POP verification, it said in a statement.
The government said MSP rates have been raised: Rs 2,400/quintal for maize, Rs 2,775 for millet, Rs 3,699 for hybrid sorghum, and Rs 3,749 for Malwandi sorghum.
Maize will be procured in Badaun, Bulandshahr, Hardoi, Unnao, Mainpuri, Agra, Firozabad, Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras, Kanpur Nagar-Dehat, Kannauj, Auraiya, Etawah, Bahraich, Gonda, Ballia, Jaunpur, Farrukhabad, Mirzapur, Sonbhadra, Deoria, and Lalitpur.
Millet will be procured in Badaun, Bulandshahr, Agra, Firozabad, Mathura, Mainpuri, Aligarh, Kasganj, Hathras, Etah, Bareilly, Badaun, Shahjahanpur, Sambhal, Rampur, Amroha, Kanpur Nagar-Dehat, Farrukhabad, Auraiya, Kannauj, Etawah, Jalaun, Hamirpur, Chitrakoot, Ghazipur, Jaunpur, Prayagraj, Fatehpur, Kaushambi, Mirzapur, Ballia, Hardoi, and Unnao.
Sorghum will be procured in Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Kanpur Nagar-Dehat, Fatehpur, Unnao, Hardoi, Mirzapur, and Jalaun, according to the statement.