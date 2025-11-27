Indian envoy discuss collaboration with Chinese professor teaching Sanskrit, Pali

Beijing, Nov 27 (PTI) Indian Consul General in Shanghai Pratik Mathur has met Chinese academics specialising in Sanskrit, Pali and Indian culture and discussed collaboration opportunities.
Mathur met Dr Zhou Liqun, Associate Professor in Sanskrit and Pali at Beijing Foreign Studies University, and Li Hansi, founder of Narasimha Workshop, to discuss enhancing cultural exchanges, the Consulate said in a post on X on Thursday.
The meeting explored opportunities for collaboration in promoting Sanskrit studies, Buddhist literature, and innovative cultural projects, it said.
Dr Zhou shared insights from her research on Indian astronomy, calendars, and literature, while Li showcased Narasimha Workshop's initiatives in Indian culture-related creative services and products, it said.