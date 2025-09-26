Scoreboard of Asia Cup Super 4 match between India and Sri Lanka

Dubai, Sep 26 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super 4 match between India and Sri Lanka here on Friday.
India: Abhishek Sharma c Kamindu Mendis b Asalanka 61 Shubman Gill c&b Theekshana 4 Suryakumar Yadav lbw b Hasaranga 12 Tilak Varma not out 49 Sanju Samson c Asalanka b Shanaka 39 Hardik Pandya c&b Chameera 2 Axar Patel not out 21 Extras: (LB-5, NB-2, W-7) 14 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 202 Fall of wickets: 1-15, 2-74, 3-92, 4-158, 5-162 Bowling: Nuwan Thushara 4-0-43-0, Maheesh Theekshana 4-0-36-1, Dushmantha Chameera 4-0-40-1, Wanindu Hasaranga 4-0-37-1, Dasun Shanaka 2-0-23-1, Charith Asalanka 2-0-18-1.