Adityanath remembers Mulayam Singh Yadav on his death anniversary

Lucknow, Oct 10 (PTI) Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Friday paid tributes to socialist leader-Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav on his death anniversary.
"Humble tribute to former Defence Minister, former Chief Minister of Uttar Pradesh, 'Padma Vibhushan' Mulayam Singh Yadav on his death anniversary!" Adityanath posted on X.
Deputy CM Keshav Prasad Maurya also paid homage to Yadav on social media.
Mulayam Singh Yadav (1939-2022), founder of the Samajwadi Party, was a three-time Uttar Pradesh chief minister and former defence minister of India.
A veteran socialist leader inspired by Ram Manohar Lohia, he was known for his deep grassroots connect and backward class mobilisation.
Over his five-decade career, Yadav served multiple terms as both MLA and MP.
He passed away on October 10, 2022, at the age of 82.