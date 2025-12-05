Andhra govt doctor suspended for forgetting surgical blade in woman's body

Amaravati, Dec 5 (PTI) The Andhra Pradesh government on Friday suspended a government doctor over alleged negligence on duty which resulted in him forgetting a surgical blade inside a patient's body.
Acting on Chief Minister N Chandrababu Naidu's orders, the Health Department suspended Narasaraopeta government hospital's civil assistant surgeon T Narayana Swamy.
"Narasaraopeta government hospital's civil assistant surgeon T Narayana Swamy has been suspended," said an official press release.
Following a tubectomy operation on a woman on November 26, Swamy allegedly left a surgical blade in her body, which was uncovered during a probe, leading to his suspension for negligence on duty, said the press release. PTI STH SA