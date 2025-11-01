Gujarat govt appoints ministers as in-charge of 34 districts

Ahmedabad, Nov 1 (PTI) The Gujarat government on Saturday appointed ministers as in-charge of the state's 34 districts to ensure smooth administration and better supervision.
The development came weeks after the expansion and reshuffle of the Bhupendra Patel government.
A state government release said newly appointed Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi has been made in-charge minister of Vadodara and Gandhinagar, while Finance Minister Kanubhai Desai will handle Surat and Navsari.
"Agriculture minister Jitu Vaghani has been made in-charge of Amreli and Rajkot. Energy and Petrochemicals minister Rushikesh Patel has been made in-charge minister of Ahmedabad and newly created Vav-Tharad. Kunvarji Bavaliya is the in-charge minister of Porbandar and Devbhumi Dwarka districtS. Naresh Patel has been alloted Valsad and Tapi districtS," it added.
Arjun Modhwadia has been made in-charge minister of Jamnagar and Dahod, while Pradyuman Vaja will handle Sabarkantha and Junagadh.
Other ministers who were given the responsibilities are Ramanbhai Solanki (Kheda and Arvalli), Ishwarsinh Patel (Narmada), Manisha Vakil (Chhotaudepur), Parshottam Solanki (Gir Somnath), Kantilal Amrutiya (Kutch), Ramesh Katara (Panchmahal).
The list also includes Darshna Vaghela (Surendranagar), Kaushik Vekaria (Bhavnagar), Pravin Mali (Mehsana), Jayram Gamit (Dang), Trikam Chhanga (Morbi), Kamlesh Patel (Banaskantha), Sanjaysinh Mahida (Anand), PC Baranda (Mahisagar), Swaroopji Thakor (Patan) and Rivaba Jadeja for Botad district.
The 25 ministers will visit their designated districts, understand the administrative issues and give necessary guidance to local officials, the release added. PTI PJT BNM