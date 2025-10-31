HP CM flags off Rs 29.50 crore development projects in Sri Renukaji constituency

Shimla, Oct 31 (PTI) Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Friday virtually inaugurated and laid foundation stones for five development projects worth Rs 29.50 crore in Sri Renukaji assembly constituency of Sirmaur district, from New Delhi.
The chief minister inaugurated Government Industrial Training Institute building at Maina Bag in Sangrah tehsil constructed at a cost of Rs 6.47 crore and Sub-Market Yard at Nohradhar, Phase 1, completed at a cost of Rs 2.20 crore.
He laid foundation stones for Renukaji Dadahu Birla Road with an outlay of Rs 2 crore; irrigation facilities in various villages in the constituency under Jal Shakti Vibhag, Nohradhar with an outlay of Rs 17.89 crore, and Gravity Water Supply Scheme from Rondi Pul to Chokan, Thandi, Harizan basti in Chumanu, and Kudag villages in Bharari gram panchayat of Nohradhar with an outlay of Rs 94 lakh. PTI COR RUK RUK