Hyderabad devotee donates Rs 1 crore to TTD-run trust

Tirupati, Feb 10 (PTI) A devotee from Hyderabad donated Rs 1 crore to a TTD-run trust on Tuesday.
G Sri Harsha Sai Chowdhary presented the donation demand draft to TTD chairman B R Naidu, a press release said.
"Sri Harsha Sai Chowdhary from Hyderabad donated Rs 1 crore to the TTD Sri Venkateswara Pranadhana Trust," it added.
Established in November 2001, the Sri Venkateswara Pranadhana Trust aims to provide free medical facilities to poor patients suffering from life-threatening diseases, including heart, kidney, brain, and cancer-related ailments. PTI STH SSK