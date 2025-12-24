Lokayukta raids properties of Karnataka Minister's aide

Bengaluru, Dec 24 (PTI) The Lokayukta sleuths on Wednesday conducted searches on properties linked to Sardar Sarfaraz Khan, a senior official curently on deputation to the Karnataka Housing Department.
Sarfaraz Khan is considered close to the Karnataka Housing, Hajj and Waqf Minister B Z Zameer Ahmed Khan.
“Today, searches are being carried out in Bengaluru in premises linked to Sardar Sarfaraz Khan, on deputation to Housing Department from Directorate of Co-operative department,” a Lokayukta official said.
More details are awaited.
Sarfaraz Khan was earlier Joint Commissioner in the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), handling the solid waste management. PTI GMS GMS ROH