Lokayukta raids properties of Karnataka Minister's aide

NewsDrum Desk
Bengaluru, Dec 24 (PTI) The Lokayukta sleuths on Wednesday conducted searches on properties linked to Sardar Sarfaraz Khan, a senior official curently on deputation to the Karnataka Housing Department.

Sarfaraz Khan is considered close to the Karnataka Housing, Hajj and Waqf Minister B Z Zameer Ahmed Khan.

“Today, searches are being carried out in Bengaluru in premises linked to Sardar Sarfaraz Khan, on deputation to Housing Department from Directorate of Co-operative department,” a Lokayukta official said.

More details are awaited.

Sarfaraz Khan was earlier Joint Commissioner in the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), handling the solid waste management. PTI GMS GMS ROH