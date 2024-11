Mahayuti 2.0 govt to take oath on December 5 in PM Modi's presence

Mumbai: The new Mahayuti government will be sworn in on December 5 in the presence of Prime Minister Narendra Modi at Azad Maidan in Mumbai, state BJP unit said.

"The oath-taking ceremony of the Mahayuti Government in Maharashtra will be held in the presence of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji on Thursday, December 5, 2024, at 5 PM at Azad Maidan, Mumbai," state BJP chief Chandrashekhar Bawankule stated on X on Saturday evening.

राज्यातील महायुती सरकारचा शपथविधी



विश्वगौरव माननीय पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांच्या उपस्थितीत गुरुवार, दि. ५ डिसेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता आझाद मैदान, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे.



राज्य में महायुती सरकार का शपथ ग्रहण समारोह



विश्वगौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री… — Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) November 30, 2024

The Mahayuti comprises BJP, Shiv Sena led by Eknath Shinde, and NCP headed by Ajit Pawar.