Mamata condoles death of former Union minister Shivraj Patil

Kolkata, Dec 12 (PTI) West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday condoled the death of veteran Congress leader and former Union minister Shivraj Patil, saying she was saddened by his demise.
"Saddened by the demise of veteran public leader, former Speaker of Lok Sabha and former Union Home minister Shivraj Patil," Banerjee wrote on X.
"I remember my days of interactions with him on various issues during my tenures as Union minister and also as a Parliamentarian in Lok Sabha. My condolences to his bereaved family, friends and followers," she added.
Senior Congress leader Patil, 90, passed away at his residence in his hometown, Latur in Maharashtra, on Friday morning after a brief illness. A former Speaker of the Lok Sabha, Patil also held several key portfolios during his long political career. PTI PNT RG