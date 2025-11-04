Mamata pays tribute to ex-Bengal minister Subrata Mukherjee on death anniversary

New Update
Kolkata, Nov 4 (PTI) West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday paid tribute to former state minister Subrata Mukherjee on his death anniversary.
Mukherjee died at state-run SSKM Hospital on November 4, 2021, following a brief illness.
"My heartfelt tributes to veteran politician and former minister of the West Bengal government, Subrata Mukherjee, on his death anniversary. I learned a lot from him at the beginning of my political career," Banerjee said in a post on X. PTI SCH RBT