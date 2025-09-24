Noted Kannada novelist S L Bhyrappa dies

Bengaluru, Sep 24 (PTI) Popular Kannada novelist and philosopher S L Bhyrappa died due to cardiac arrest at a private hospital here on Wednesday.
He was 94.
"The legendary Indian novelist, philosopher, Padma Shri, Padmabhushana and Saraswathi Samman awardee Shri S L Bhyrappa suffered a cardiac arrest today at 2.38 pm and reached the lotus feet of the Almighty. Om Shanti !!!," Rashtrotthana Hospital said in a statement.
Bhyrappa is known for his popular novels 'Vamshavriksha', 'Daatu', 'Parva', 'Mandara', among others. Most of his works have been translated to English and other languages.
He was recipient of Padma Bhushan, Padma Shri, Saraswati Samman, Sahitya Akademi Awards among others.
His works like 'Naayi-Neralu', 'Matadana', 'Vamshavriksha', 'Tabbaliyu Neenaade Magane', have been made into movies and 'Gruhabhanga' and 'Daatu' into TV series. PTI KSU KH