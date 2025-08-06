PM Modi to flag off Vaishno Devi Katra-Amritsar Vande Bharat train on August 10

New Delhi, Aug 6 (PTI) Prime Minister Narendra Modi will virtually flag off a Vande Bharat Express train service between Amritsar in Punjab and Shri Mata Vaishno Devi Katra in Jammu and Kashmir on August 10, the Jammu Rail Division said on Wednesday.

“The Vande Bharat train will provide a comfortable and faster travel experience to the passengers going to Shri Mata Vaishno Devi Katra,” Uchit Singhal, senior divisional commercial manager, Jammu Division, said.

“Vande Bharat train No. 26406 will run from Shri Mata Vaishno Devi Katra to Amritsar while train No. 26405 will run from Amritsar to Shri Mata Vaishno Devi Katra six days a week except Tuesday,” he added.

According to a press note shared by Jammu Division, train No. 26406 will depart from Katra at 6:40 am and reach Amritsar at 12:20 pm, with stops at Jammu, Pathankot Cantt, Jalandhar City, Vyas etc.

The same train numbered 26405 will depart from Amritsar at 4:25 pm and reach Katra at 10 pm.

“The train will benefit passengers who plan to visit the Shri Mata Vaishno Devi shrine. It will take less time to cover the distance due to its advanced features,” Singhal said. PTI JP ARI