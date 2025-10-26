Rajasthan: 67 administrative officers transferred

Jaipur: In an administrative reshuffle, 67 Rajasthan Administrative Service (RAS) officers, including 32 Sub Divisional Officers, have been transferred.
The department of personnel issued the transfer list late Saturday night.
Additional District Magistrate (ADM), Ajmer, Gajendra Singh Rathore was shifted to the Board of Secondary Education, Ajmer as secretary, replacing Kailash Chand, who was made CEO, Zila Parishad, Dausa.
ADM, Jaipur East, Sanjay Kumar Mathur, ADM, Dausa, Ramswaroop Chauhan, ADM Jaipur-III, Narendra Kumar Verma, ADM, Shahpura (Bhilwara), Ramavtar Kumawat were also transferred.
Sub Divisional Officers in several districts, including Jhunjhunu, Karauli, Jailsamer, Bharatpur, Alwar, Kotputli-Behror, Tonk, Pratapgarh, Jhalawar, Bundi, Udaipur, Banswara were also transferred.