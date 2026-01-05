UP CM Yogi Adityanath meets PM Modi

National

Yogi Adityanath calls on Narendra Modi on Monday, January 5, 2026.

New Delhi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Monday called on Prime Minister Narendra Modi here.

"Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri @myogiadityanath, met Prime Minister @narendramodi," the Prime Minister's Office (PMO) said in a post on X.

Ladakh Lieutenant Governor Kavinder Gupta also met the prime minister.

"Lieutenant Governor of Ladakh, Shri @KavinderGupta met Prime Minister @narendramodi," the PMO said in another post.