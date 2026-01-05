UP CM Yogi Adityanath meets PM Modi

New Delhi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Monday called on Prime Minister Narendra Modi here.
"Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri @myogiadityanath, met Prime Minister @narendramodi," the Prime Minister's Office (PMO) said in a post on X.
Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri @myogiadityanath, met Prime Minister @narendramodi.@CMOfficeUPpic.twitter.com/N0CuzsTSXo— PMO India (@PMOIndia) January 5, 2026
Ladakh Lieutenant Governor Kavinder Gupta also met the prime minister.
"Lieutenant Governor of Ladakh, Shri @KavinderGupta met Prime Minister @narendramodi," the PMO said in another post.
Lieutenant Governor of Ladakh, Shri @KavinderGupta met Prime Minister @narendramodi.@lg_ladakhpic.twitter.com/4xchwqT9HP— PMO India (@PMOIndia) January 5, 2026