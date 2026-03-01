3rd ODI Scoreboard : INDW vs AUSW

Hobart, Mar 1 (PTI) Scoreboard of the third and final women's ODI between India and Australia here on Sunday.

Australia Women Innings: Alyssa Healy b Sneh Rana 158 Phoebe Litchfield c Shree Charani b Kashvee Gautam 14 Georgia Voll c Harleen Deol b Sneh Rana 62 Beth Mooney not out 106 Annabel Sutherland c Sneh Rana b Deepti Sharma 23 Ashleigh Gardner b Renuka Singh 4 Tahlia McGrath c Kashvee Gautam b Shree Charani 2 Georgia Wareham c Smriti Mandhana b Shree Charani 1 Nicola Carey not out 34 Extras: (W-5) 5 Total: (For 7 wkts, 50 Overs) 409 Fall of Wickets: 32-1, 136-2, 281-3, 328-4, 345-5, 353-6, 355-7.

Bowling: Renuka Singh Thakur 10-1-64-1, Kashvee Gautam 10-0-83-1, Shree Charani 10-0-106-2, Sneh Rana 10-1-66-2, Deepti Sharma 10-0-90-1.

India Women Innings: Pratika Rawal lbw b Annabel Sutherland 27 Smriti Mandhana c Ashleigh Gardner b Nicola Carey 0 Jemimah Rodrigues c Lucy Hamilton b Ashleigh Gardner 42 Harmanpreet Kaur lbw b Alana King 25 Harleen Deol run out (Ashleigh Gardner/Tahlia McGrath) 14 Deepti Sharma lbw b Alana King 29 Richa Ghosh b Alana King 18 Kashvee Gautam lbw b Alana King 0 Sneh Rana b Georgia Wareham 44 Shree Charani b Georgia Wareham 11 Renuka Singh Thakur not out 0 Extras: (B-4, LB-1, W-9) 14 Total: (All out, 45.1 Overs) 224 Fall of Wickets: 8-1, 62-2, 76-3, 110-4, 115-5, 135-6, 135-7, 198-8, 217-9, 224-10.

Bowling: Lucy Hamilton 9-1-46-0, Nicola Carey 3-0-21-1, Annabel Sutherland 4-1-23-1, Ashleigh Gardner 9-0-44-1, Alana King 10-1-33-4, Tahlia McGrath 7-0-37-0, Alyssa Healy (c) 2-0-12-0, Georgia Wareham 1.1-0-3-2. PTI ATK