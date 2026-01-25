3rd T20I Scoreboard : IND vs NZ

Guwahati, Jan 25 (PTI) Scoreboard of the third T20I between India and New Zealand here on Sunday.

New Zealand Innings: Devon Conway c Hardik Pandya b Harshit Rana 1 Tim Seifert b Jasprit Bumrah 12 Rachin Ravindra c Ravi Bishnoi b Hardik Pandya 4 Glenn Phillips c Ishan Kishan b Ravi Bishnoi 48 Mark Chapman c Sanju Samson b Ravi Bishnoi 32 Daryl Mitchell c Ishan Kishan b Hardik Pandya 14 Mitchell Santner c Abhishek Sharma b Jasprit Bumrah 27 Kyle Jamieson b Jasprit Bumrah 3 Matt Henry run out (Ishan Kishan/Jasprit Bumrah) 1 Ish Sodhi not out 2 Jacob Duffy not out 4 Extras: (LB-4, W-1) 5 Total: (For 9 wkts, 20 Overs) 153 Fall of Wickets: 2-1, 13-2, 34-3, 86-4, 112-5, 112-6, 132-7, 134-8, 144-9.

Bowler: Harshit Rana 4-0-35-1, Hardik Pandya 3-0-23-2, Ravi Bishnoi 4-0-18-2, Jasprit Bumrah 4-0-17-3, Kuldeep Yadav 3-0-32-0, Shivam Dube 2-0-24-0.