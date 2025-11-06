4th T20I Scoreboard : IND vs AUS

Australia Innings: Mitchell Marsh c Arshdeep Singh b Shivam Dube 30 Matthew Short lbw b Axar Patel 25 Josh Inglis b Axar Patel 12 Tim David c Suryakumar Yadav b Shivam Dube 14 Josh Philippe c Varun Chakaravarthy b Arshdeep Singh 10 Marcus Stoinis lbw b Washington Sundar 17 Glenn Maxwell b Varun Chakaravarthy 2 Ben Dwarshuis b Jasprit Bumrah 5 Xavier Bartlett c & b Washington Sundar 0 Nathan Ellis not out 2 Adam Zampa c Shubman Gill b Washington Sundar 0 Extras: (LB-1, W-1) 2 Total: (All out, 18.2 Overs) 119 Fall of Wickets: 37-1, 67-2, 70-3, 91-4, 98-5, 103-6, 116-7, 116-8, 118-9, 119-10.

Bowler: Arshdeep Singh 3-0-22-1, Jasprit Bumrah 4-0-27-1, Varun Chakaravarthy 4-0-26-1, Axar Patel 4-0-20-2, Shivam Dube 2-0-20-2, Washington Sundar 1.2-0-3-3. PTI ATK ATK