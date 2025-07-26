Sports

4th Test: India vs England Day 4 Scoreboard

author-image
NewsDrum Desk
Updated On
New Update
Shardul Thakur Jasprit Bumrah

India's Shardul Thakur and Jasprit Bumrah on day three of the fourth test cricket match between India and England, at the Old Trafford Cricket Ground, in Manchester, Friday, July 25, 2025.

Manchester: Scoreboard on Day 4 of the fourth Test between India and England here on Saturday.

India 1st innings: 358

England 1st innings: Zak Crawley c Rahul b Jadeja 84 Ben Duckett c (sub) Jurel b Kamboj 94 Ollie Pope c Rahul b Washington 71 Joe Root st (sub) Jurel b Jadeja 150 Harry Brookst (sub) Jurel b Washington 3 Ben Stokes c Sudharsan b Jadeja 141 Jamie Smith c (sub) Jurel b Bumrah 9 Chris Woakes b Siraj 4 Liam Dawson b Bumrah 26 Brydon Carse c Siraj b Jadeja 47 Jofra Archer (not out) 2

Extras: (B-8, LB-15, NB-14, W-1) 38

Total: (all out in 157.1 overs) 669

Fall of wickets: 1-166, 2-197, 3-341, 4-349, 5-499, 6-515, 7-528, 8-563, 9-658.

Bowling: Jasprit Bumrah 33-5-112-2, Anshul Kamboj 18-1-89-1, Mohammed Siraj 30-4-140-1, Shardul Thakur 11-0-55-0, Ravindra Jadeja 37.1-0-143-4, Washington Sundar 28-4-107-2.

India England series India England test India England India vs England India scorecard scoreboard Scorecard