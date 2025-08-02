5th Test: India vs England, Day 3 tea scoreboard

London, Aug 2 (PTI) Scoreboard at tea on the third day of the fifth Test between India and England here on Saturday.

India 1st innings: 224 England 1st innings: 247 India 2nd innings (overnight: 75/2 in 18 overs) Yashasvi Jaiswal c Overton b Tongue 118 KL Rahul c Root b Tongue 7 Sai Sudharsan lbw b Atkinson 11 Akash Deep c Atkinson b Overton 66 Shubman Gill lbw b Atkinson 11 Karun Nair c Smith b Atkinson 17 Ravindra Jadeja batting 26 Dhruv Jurel batting 25 Extras: 23 (b-12, lb-5, nb-2, w-4) Total: 304/6 in 71 overs Fall of wickets: 1-46, 2-70, 3-177, 4-189, 5-229, 6-273 Bowling: Gus Atkinson 23-3-99-3, Josh Tongue 26-3-100-2, Jamie Overton 18-2-74-1, Jacob Bethell 1-0-6-0, Joe Root 3-1-8-0. PTI DDV