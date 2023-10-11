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#Sports

ICC World Cup: Afghanistan elect to bat against India

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NewsDrum Desk
11 Oct 2023
India vs Afghanistan

New Delhi: Afghanistan won the toss and elected to bat first against India in a World Cup match here on Wednesday.

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Afghanistan side remains unchanged while India made one change, bringing in Shardul Thakur in place of Ravichandran Ashwin.

Teams: India: Rohit Sharma(c), Ishan Kishan, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul(wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj.

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz(wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi.

#India #Rohit Sharma #Afghanistan #Shardul Thakur #India Vs Afghanistan #ICC World Cup #Hashmatullah Shahidi
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