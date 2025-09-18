Afghanistan opt to bat in must-win Asia Cup fixture against Sri Lanka

Abu Dhabi, Sep 18 (PTI) Afghanistan skipper Rashid Khan won the toss and opted to bat in their must-win last group league match against Sri Lanka in the Asia Cup here on Thursday.
Darwish Rasooli and Mujeeb Ur Rahman came in place of AM Ghazanfar and Gulbadin Naib in the Afghanistan XI, while Sri Lanka replaced Maheesh Theekshana with Dunith Wellalage.
Teams: Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara Afghanistan: Sediqullah Atal, Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Mohammad Nabi, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Rashid Khan (c), Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi.