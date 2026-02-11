Sports

Afghanistan opt to bowl against South Africa in key Group D match

author-image
NewsDrum Desk
Updated On
New Update
Afghanistan vs South Africa

Ahmedabad (PTI): Afghanistan won the toss and elected to bowl against South Africa in their second Group D match of the T20 World Cup here on Wednesday.

Afghanistan made one change, bringing in Noor Ahmad in place of Zia-ur Rahman.

South Africa also made one change with George Linde replacing Corbin Bosch.

Teams

South Africa: Aiden Markram(c), Quinton de Kock(wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, George Linde, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi.

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz(wk), Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi.

ICC T20 World Cup T20 world cup South Africa Cricket Afghanistan Cricket Team Afghanistan cricket Afghanistan vs South Africa