Ahmedabad (PTI): Afghanistan won the toss and elected to bowl against South Africa in their second Group D match of the T20 World Cup here on Wednesday.
Afghanistan made one change, bringing in Noor Ahmad in place of Zia-ur Rahman.
South Africa also made one change with George Linde replacing Corbin Bosch.
Teams
South Africa: Aiden Markram(c), Quinton de Kock(wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, George Linde, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi.
Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz(wk), Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi.