Afghanistan win toss, opt to bowl against UAE

New Delhi, Feb 16 (PTI) Afghanistan captain Rashid Khan won the toss and elected to bowl in their T20 World Cup match against the United Arab Emirates here on Monday.
Afghanistan made one change from their previous playing XI with Ziaur Rahman Sharifi coming in for Fazalhaq Farooqi.
UAE, meanwhile, made two changes to their playing XI with Simranjeet Singh and Syed Haider replacing Muhammad Farooq and Mayank Kumar.
Teams: United Arab Emirates: Muhammad Waseem (c), Aryansh Sharma (w), Alishan Sharafu, Sohaib Khan, Syed Haider, Harshit Kaushik, Muhammad Arfan, Haider Ali, Simranjeet Singh, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah.
Afghanistan: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz (w), Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Ziaur Rahman Sharifi. PTI PDS PDS APA APA