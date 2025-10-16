AFI names several junior athletes for South Asian Senior Athletics C'ships

New Delhi, Oct 16 (PTI) Haryana's teenage middle distance runner Sanjana Singh was on Thursday named along with several junior athletes for the upcoming South Asian Senior Athletics Championships to be held in Ranchi from October 24 to 26.

Sanjana will compete in the women's 1500m and 5,000m.

The Athletics Federation of India (AFI) selection panel announced the Indian team for the regional event.

Apart from India, other participating nations include Bhutan, Nepal, Maldives, Bangladesh and Sri Lanka.

The event is being held under the aegis of South Asian Athletics Federation. The Indian team: Men: 100m: Pranav Gurav, Harsh Raut; 200m: Sandeep Singh; 400m: Rashid, Mohammed Ashfaq; 800m: Prakash Gadade, Mogali Venkatram; 1500m: Sunil Dawar, Arjun Waskale; 5,000m: Prince Kumar, Mohit Chaudhary; 10,000m: Prince Kumar, Abhishek; 110m hurdles: Manav R, Krishik M; 400m hurdles: Ruchit Mori, Karna Bag; High jump: Rohit, Aadarsh Ram; Long jump: Mohd Sazid, Sarun Payasingh; Triple jump: Dinesh V, Sebastian VS; Shot put: Samardeep Gill, Ravi Kumar; Discus throw: Kirpal Singh, Nirbhay Singh; Javelin throw: Rishabh Nehra, Uttam Patil; Hammer throw: Damneet Singh, Ashish Jakhar; 4x100m relay: Pranav Gurav, Harsh Raut, Tamil Arasu S, Prathik Maharana, Jasjit Singh Dhillon, Arnav Takalkar; 4x400m relay: Rashid, Mohd Ashfaq, Sharan M, Tarandeep Singh, Rohit Chaydhary, Edwin Mathew.

Women: 100m: Sudeshna Shivankar, Jilna MV; 200m: Sakshi Chavan, Neeru Pathak; 400m: Neeru Pathak, Olimba Steffi; 800m: Lili Das, Amandeep Kaur; 1500m: Sanjana Singh, Kajal Kanwade; 5000m: Seema, Sanjana Singh; 10,000m: Ravina Gayakwad, Basanti Kumari; 100m hurdles: Nandhini K, Moumita Mondal; 400m hurdles: Olimba Steffi, Neha Dhabale; High jump: Gobika K, Supriya B; Long jump: Mubassina Mohammed, Bhavani Yadav; Triple jump: Bhairabi Roy, Poorva Sawant; Shot put: Yogita, Shiksha; Discus throw: Seema, Nidhi; Javelin throw: Deepika, Karishma Sanil; 4x100m relay: Sudeshna Shivankar, Jilna MV, Tamanna, Sakshi Chavan, Subha Darshini S, Kajal Vaja; 4x400m relay: Neeru Pathak, Olimba Steffi, Priya Mohan, Poovamma MR, Anankha BA, Manisha Kumari, Rashdeep Kaur. PTI PDS PDS AT AT