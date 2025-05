Animesh Kujur excels in 100m and 200m sprints in IGP 2

Thiruvananthapuram, May 17 (PTI) Odisha's star sprinter Animesh Kujur stamped his authority in the men's 100m and 200m sprint events with dominant wins in the Indian Grand Prix 2 here on Saturday.

The 21-year-old 200m national record holder emerged the fastest runner by winning the short dash in 10.31 seconds before clinching the 200m title in 20.55 seconds.

His personal best in 100m dash is 10.27 seconds, while he holds the national record in 200m -- 20.40 seconds -- set in April in Kochi.

Results: Men: 100m (Race A): Animesh Kujur (Odisha) 10.31 seconds, Lalu Prasad Bhoi (Odisha) 10.57 seconds, Dondapati M (Odisha) 10.57 seconds.

100m (Race B): Mohammed H (Kerala) 10.83 seconds, Dhanush K (Karnataka) 10.90 seconds, Dheeraj K (Army) 10.98 seconds.

100m (Race C) Abhinash Sahu (Odisha) 10.74 seconds, Aryan Manoj (Karnataka) 10.79 seconds, Ajin R (Kerala) 10.83 seconds.

200m (Race A): Varun (Tamil Nadu) 21.51 seconds, Abhinash Sahu (Odisha) 21.88 seconds, Astik Pradhan (Odisha) 21.92 seconds.

200m (Race B): Abhay Singh (Madhya Pradesh) 21.43 seconds, Sam Vasanth S (Tamil Nadu) 21.73 seconds, Aryan Jagdish K (Maharashtra) 21.80 seconds.

200m (Race C): Lalu Prasad Bhoi (Odisha) 21.23 seconds, Dharmveer Choudhary (NOCE Trivandrum) 21.32 seconds, Mohit Kumar (NOCE Trivandrum) 21.41 seconds.

200m (Race D): Animesh Kujur (Odisha) 20.55 seconds, Vishal TK (NCOE Trivandrum) 21.06 seconds, Ragul Kumar G (Tamil Nadu) 21.10 seconds.

400m (Race A) Navpreet Singh (Delhi) 48.69 seconds, Sajjan Mishra (Army) 49.02 seconds, Nikhil S (Karnataka) 49.71 seconds.

400m (Race B) Harsh Kumar (Haryana) 47.41 seconds, Sharon A (Delhi) 48.28 seconds, Amit Kumar (Haryana) 48.57 seconds.

400m (Race C): Suraj A (Tamil Nadu) 47.00 seconds, Rihan CH (NCOE Trivandrum) 47.22 seconds, Rashid (Madhya Pradesh) 47.35 seconds.

400m (Race D): Rajesh Ramesh (Tamil Nadu) 45.77 seconds, Jay Kumar (NCOE Trivandrum) 46.53 seconds, Rince Joseph (Kerala) 46.72 seconds.

Women: 100m (Race A): Shatakshi Rai (Bihar) 11.91 seconds, Keerthana S (Karnataka) 12.07 seconds, Priya Chauhan (Delhi) 12.29 seconds.

100m (Race B) Abinaya Rajarajan (NCOE Trivandrum) 11.55 seconds, Sneha SS (Karnataka) 11.60 seconds, Nithya Gandhe (Telangana) 11.61 seconds.

200m (Race A): Sonia Baishya (Reliance) 24.52 seconds, Swathi Rongali (Andhra Pradesh) 24.66 seconds, Gowrinandana (NCOE Trivandrum) 24.67 seconds.

200m (Race B) Sneha K (Kerala) 23.59 seconds, Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 23.72 seconds, Angel Silvia M (NCOE Bengaluru) 23.87 seconds.

400m (Race A) Gowrinandana (NCOE Trivandrum) 54.34 seconds, Kunja Rajitha (Andhra Pradesh) 55.03 seconds, Pavithra P (Tamil Nadu) 55.21 seconds.

400m (Race B): Subha Venkatesan (Tamil Nadu) 53.57 seconds, Jisna Mathew (Kerala) 53.78 seconds, Sonia Baishya (Reliance) 54.22 seconds.

800m: Laxmipriya A Kisan (Odisha) 2:09.10, Vijaya Kumari GK (Karnataka) 2:09.58, Priscilla Daniel (NCOE Trivandrum) 2:12.94.

100m hurdles: Nithya Ramraj (Tamil Nadu) 13.27 seconds, Pragyan Prasanti S (Odisha) 13.27 seconds, Sabita Toppo (Odisha) 14.20 seconds.

400m hurdles: Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 57.45 seconds, Anu R (Kerala) 58.41 seconds, Deekshita R (Karnataka) 1:00.50.

Long jump: Mubassina Mohammed (Lakshadweep) 6.17m, Lakshanya AS (NCOE Bengaluru) 5.75m.