Asia Cup: India vs UAE Scoreboard

Dubai, Sep 10 (PTI) Scoreboard of Asia Cup match between India and the UAE here on Wednesday.

United Arab Emirates (20 overs maximum): Alishan Sharafu b Bumrah 22 Muhammad Waseem lbw b Kuldeep Yadav 19 Muhammad Zohaib c Kuldeep Yadav b Varun 2 Rahul Chopra c Shubman Gill b Kuldeep Yadav 3 Asif Khan c Samson b Dube 2 Harshit Kaushik b Kuldeep Yadav 2 Dhruv Parashar lbw b Dube 1 Simranjeet Singh lbw b Patel 1 Haider Ali c Samson b Kuldeep Yadav 1 Junaid Siddique c Yadav b Dube 0 Muhammad Rohid not out 2 Extras: (W-2) 2 Total: (All out in 13.1 overs) 57 Fall of wickets: 1/26 2/29 3/47 4/48 5/50 6/51 7/52 8/54 9/55 10/57 Bowling: Hardik Pandya 1-0-10-0, Jasprit Bumrah 3-0-19-1, Axar Patel 3-0-13-1, Varun Chakravarthy 2-0-4-1, Kuldeep Yadav 2.1-0-7-4, Shivam Dube 2-0-4-3.