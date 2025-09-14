Asia Cup: Pakistan opt to bat against India

Dubai: Pakistan captain Salman Agha won the toss and elected to bat against India in their Asia Cup Group A match here on Sunday.
Both teams are coming off comprehensive wins in their opening matches and have decided to field the same playing XIs.
Teams: India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy.
Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Mohammad Haris(wk), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed.