Asia Cup: Pakistan vs Oman Scoreboard

Dubai: Scoreboard of the Asia Cup match between Pakistan and Oman here on Friday.

Pakistan (20 overs maximum): Sahibzada Farhan c & b Aamir Kaleem 29 Saim Ayub lbw b Shah Faisal 0 Mohammad Haris b Aamir Kaleem 66 Fakhar Zaman not out 23 Salman Agha c Hammad Mirza b Aamir Kaleem 0 Hasan Nawaz c Hassnain Shah b Shah Faisal 9 Mohammad Nawaz c sub b Shah Faisal 19 Faheem Ashraf c Zikria Islam b Mohammad Nadeem 8 Shaheen Shah Afridi not out 2 Extras: (W-4) 4 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 160 Fall of wickets: 1/4 2/89 3/102 4/102 5/120 6/148 7/158 Bowling: Shah Faisal 4-0-34-3, Shakeel Ahmed 4-0-17-0, Mohammad Nadeem 3-0-23-1, Aamir Kaleem 4-0-31-3, Samay Shrivastava 1-0-12-0, Hassnain Shah 3-0-31-0, Sufyan Mehmood 1-0-12-0.