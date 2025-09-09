Asia Cup Scoreboard: AFG vs HK

Abu Dhabi, Sep 9 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup opener between Afghanistan and Hong Kong here on Tuesday.
Afghanistan Innings: Sediqullah Atal not out 73 Rahmanullah Gurbaz c Nizakat Khan b Ayush Shukla 8 Ibrahim Zadran c Zeeshan Ali b Ateeq Iqbal 1 Mohammad Nabi c Nizakat Khan b Kinchit Shah 33 Gulbadin Naib c Yasim Murtaza b Kinchit Shah 5 Azmatullah Omarzai c Aizaz Khan b Ayush Shukla 53 Karim Janat c Nizakat Khan b Ehsan Khan 2 Rashid Khan not out 3 Extras: (LB-1, W-9) 10 Total: (6 wkts, 20 Overs) 188 Fall of Wickets: 25-1, 26-2, 77-3, 95-4, 177-5, 184-6.
Bowler: Ayush Shukla 4-0-54-2, Ateeq Iqbal 3-1-32-1, Ehsan Khan 4-0-28-1, Aizaz Khan 2-0-26-0, Yasim Murtaza 4-0-23-0, Kinchit Shah 3-0-24-2. (MORE) PTI ATK