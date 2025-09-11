Asia Cup Scoreboard: Bangladesh vs Hong Kong

Abu Dhabi, Sep 11 (PTI) Scoreboard of Asia Cup match between Bangladesh and Hong Kong here on Thursday.
Hong Kong: Zeeshan Ali c Mustafizur b Tanzim Hasan Sakib 30 Anshuman Rath c Litton Das b Taskin Ahmed 4 Babar Hayat b Tanzim Hasan Sakib 14 Nizakat Khan c Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain 42 Yasim Murtaza run out (Rishad Hossain/Mustafizur) 28 Aizaz Khan c Jaker Ali b Taskin Ahmed 5 Kinchit Shah lbw b Rishad Hossain 0 Kalhan Challu not out 4 Ehsan Khan not out 2 Extras: (LB-3, W-9, NB-2) 14 Total: (For 7 wickets in 20 Overs) 143 Fall of wickets: 1-7 , 2-30 , 3-71, 4-117, 5-134, 6-134, 7-136.
Bowling: Mahedi Hasan 4-0-28-0, Taskin Ahmed 4-0-38-2, Tanzim Hasan Sakib 4-1-21-2, Mustafizur Rahman 4-0-22-0, Rishad Hossain 4-0-31-2. (MORE) PTI APA APA