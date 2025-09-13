Asia Cup scoreboard: Bangladesh vs Sri Lanka

Abu Dhabi, Sep 13 (PTI) Scoreboard of Asia Cup match between Sri Lanka and Bangladesh here on Saturday.
Sri Lanka innings: Pathum Nissanka c Islam b Mahedi 50 Kusal Mendis c Das b Mustafizur 3 Kamil Mishara not out 46 Kusal Perera lbw Mahedi 9 Dasun Shanaka c Mustafizur c Tanzim 1 Charith Asalanka not out 10 Extras: 21 (lb-5, w-16) Total: 140/4 in 14.4 overs Fall of wickets: 13-1, 108-2, 123-3, 126-4 Bowling: Shoriful Islam 3-0-26-0, Mustafizur Rahman 3-0-35-1, Tanzim Hasan Sakib 3-0-23-1, Mahedi Hasan 4-0-29-2, Rishad Hossain 1-0-18-0, Shamim Hossain 0.4-0-4-0. PTI DDV