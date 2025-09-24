Asia Cup Scoreboard: India vs Bangladesh

Dubai, Sep 24 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super 4s match between India and Bangladesh here on Wednesday.
India innings: Abhishek Sharma run out 75 Shubman Gill c Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain 29 Shivam Dube c Towhid Hridoy b Rishad Hossain 2 Suryakumar Yadav c Jaker Ali b Mustafizur Rahman 5 Hardik Pandya c Tanzid Hasan b Mohammad Saifuddin 38 Tilak Varma c Saif Hassan b Tanzim Hasan Sakib 5 Axar Patel not out 10 Extras: (LB-1, NB-1, W-2) 4 Total: (For Six Wickets In 20 Overs) 168 Fall of Wickets: 1-77, 2-83, 3-112, 4-114, 5-129, 6-168 Bowling: Tanzim Hasan Sakib 4-0-29-1, Nasum Ahmed 4-0-34-0, Mustafizur Rahman 4-0-33-1, Mohammad Saifuddin 3-0-37-1, Rishad Hossain 3-0-27-2, Saif Hassan 2-0-7-0. (MORE) PTI TAP