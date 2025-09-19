Asia Cup scoreboard: India vs Oman

Abu Dhabi, Sep 19 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Group A match between India and Oman here on Friday.

India innings: Abhishek Sharma c Shukla b Ramanandi 38 Shubman Gill b Shah Faisal 5 Sanju Samson c Bisht b Shah Faisal 56 Hardik Pandya run out 1 Axar Patel c Shukla b Aamir Kaleem 26 Shivam Dube c Jatinder Singh b Aamir Kaleem 5 Tilak Varma c Zikria Islam b Ramanandi 29 Harshit Rana not out 13 Arshdeep Singh run out 1 Kuldeep Yadav not out 1 Extras: (B-1, LB-2, W-10) 13 Total: (For 8 wkts, 20 overs) 188 Fall of wkts: 1-6, 2-72, 3-73, 4-118, 5-130, 6-171, 7-176, 8-179.

Bowling: Shakeel Ahmed 3-0-33-0, Shah Faisal 4-1-23-2, Mohammad Nadeem 1-0-19-0, Jiten Ramanandi 4-0-33-2, Samay Shrivastava 2-0-23-0, Zikria Islam 3-0-23-0, Aamir Kaleem 3-0-31-2. (More) PTI AM AM AM