Asia Cup scoreboard: India vs Pakistan

Dubai: Scoreboard of the Asia Cup match between India and Pakistan here on Sunday.
Pakistan innings: Saim Ayub c Bumrah b Pandya 0 Sahibzada Farhan c Pandya b Kuldeep 40 Mohammad Haris c Pandya b Bumrah 3 Fakhar Zaman c Tilak b Patel Salman Agha c Abhishek b Patel 3 Hasan Nawaz c Patel b Kuldeep 5 Mohammad Nawaz lbw b Kuldeep 0 Faheem Ashraf lbw b Chakaravarthy 11 Shaheen Afridi not out 33 Sufiyan Muqeem b Bumrah 10 Abrar Ahmed not out 0 Extras: 5 (w-4, nb-1) Total: 127/9 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 2-6, 3-45, 4-49, 5-64, 6-64, 7-83, 8-97, 9-111 Bowling: Hardik Pandya 3-0-34-1, Jasprit Bumrah 4-0-28-2, Varun Chakravarthy 4-0-24-1, Kuldeep Yadav 4-0-18-3, Axar Patel 4-0-18-2, Abhishek Sharma 1-0-5-0.