Asia Cup scoreboard: India vs Pakistan

India's Axar Patel, left, fields the ball in the slips during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 14, 2025.

Dubai: Scoreboard of the Asia Cup match between India and Pakistan here on Sunday.

Pakistan innings: Saim Ayub c Bumrah b Pandya 0 Sahibzada Farhan c Pandya b Kuldeep 40 Mohammad Haris c Pandya b Bumrah 3 Fakhar Zaman c Tilak b Patel Salman Agha c Abhishek b Patel 3 Hasan Nawaz c Patel b Kuldeep 5 Mohammad Nawaz lbw b Kuldeep 0 Faheem Ashraf lbw b Chakaravarthy 11 Shaheen Afridi not out 33 Sufiyan Muqeem b Bumrah 10 Abrar Ahmed not out 0 Extras: 5 (w-4, nb-1) Total: 127/9 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 2-6, 3-45, 4-49, 5-64, 6-64, 7-83, 8-97, 9-111 Bowling: Hardik Pandya 3-0-34-1, Jasprit Bumrah 4-0-28-2, Varun Chakravarthy 4-0-24-1, Kuldeep Yadav 4-0-18-3, Axar Patel 4-0-18-2, Abhishek Sharma 1-0-5-0.

