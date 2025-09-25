Asia Cup Scoreboard: Pakistan vs Bangladesh

Dubai, Sep 25 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super 4s match between Pakistan and Bangladesh here on Thursday.
Pakistan Innings: Sahibzada Farhan c Rishad Hossain b Taskin Ahmed 4 Fakhar Zaman c Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain 13 Saim Ayub c Rishad Hossain b Mahedi Hasan 0 Salman Agha c Jaker Ali b Mustafizur Rahman 19 Hussain Talat c Saif Hassan b Rishad Hossain 3 Mohammad Haris c&b Mahedi Hasan Shaheen Shah Afridi c Jaker Ali b Taskin Ahmed 19 Mohammad Nawaz c Parvez Hossain Emon b Taskin Ahmed 25 Faheem Ashraf not out 14 Haris Rauf not out 3 Extras: (W-4) 4 Total: (For Eight Wickets In 20 Overs) 135 Fall of Wickets: 1-4, 2-5, 3-29, 4-33, 5-49, 6-71, 7-109, 8-120.
Bowling: Taskin Ahmed 4-0-28-3, Mahedi Hasan 4-0-28-2, Tanzim Hasan Sakib 4-0-28-0, Mustafizur Rahman 4-0-33-1, Rishad Hossain 4-0-18-2. (MORE) PTI TAP