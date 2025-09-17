Asia Cup scoreboard: Pakistan vs UAE

Dubai: Scoreboard of the Asia Cup Group A match between Pakistan and UAE here on Wednesday.
Pakistan innings: Sahibzada Farhan c Zohaib b Siddique 5 Saim Ayub c Rohid b Siddique 0 Fakhar Zaman c Kaushik b Simranjeet 50 Salman Agha c Haider b Parashar 20 Hasan Nawaz lbw b Simranjeet 3 Khushdil Shah c Waseem b Simranjeet 4 Mohammad Haris b Siddique 18 Mohammad Nawaz c Waseem b Siddique 4 Shaheen Afridi not out 29 Haris Rauf not out 0 Extras: 13 (lb-5, nb-1, w-7) Total: 146/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-3, 2-9, 3-70, 4-86, 5-88, 6-93, 7-110, 8-128, 9-146 Bowling: Junaid Siddique 4-0-18-4, Muhammad Rohid 4-0-36-0, Dhruv Parashar 4-0-33-1, Haider Ali 4-0-28-0, Simranjeet Singh 4-0-26-3.