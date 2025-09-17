Sports

Asia Cup scoreboard: Pakistan vs UAE

United Arab Emirates's Junaid Siddique, left, celebrates the dismissal of Pakistan's Sahibzada Farhan with teammates during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Wednesday, Sept. 17, 2025. AP/PTI

Dubai: Scoreboard of the Asia Cup Group A match between Pakistan and UAE here on Wednesday.

Pakistan innings: Sahibzada Farhan c Zohaib b Siddique 5 Saim Ayub c Rohid b Siddique 0 Fakhar Zaman c Kaushik b Simranjeet 50 Salman Agha c Haider b Parashar 20 Hasan Nawaz lbw b Simranjeet 3 Khushdil Shah c Waseem b Simranjeet 4 Mohammad Haris b Siddique 18 Mohammad Nawaz c Waseem b Siddique 4 Shaheen Afridi not out 29 Haris Rauf not out 0 Extras: 13 (lb-5, nb-1, w-7) Total: 146/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-3, 2-9, 3-70, 4-86, 5-88, 6-93, 7-110, 8-128, 9-146 Bowling: Junaid Siddique 4-0-18-4, Muhammad Rohid 4-0-36-0, Dhruv Parashar 4-0-33-1, Haider Ali 4-0-28-0, Simranjeet Singh 4-0-26-3.

