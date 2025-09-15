Asia Cup Scoreboard : SL vs HK

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka run out (Yasim Murtaza/Nizakat Khan) 68 Kusal Mendis c Anshuman Rath b Ayush Shukla 11 Kamil Mishara c Babar Hayat b Aizaz Khan 19 Kusal Perera lbw b Yasim Murtaza 20 Dasun Shanaka not out 6 Charith Asalanka c Ayush Shukla b Ehsan Khan 2 Kamindu Mendis c Babar Hayat b Yasim Murtaza 5 Wanindu Hasaranga not out 20 Extras: (LB-1, NB-1) 2 Total: (For 6 wkts, 18.5 Overs) 153 Fall of Wickets: 26-1, 62-2, 119-3, 119-4, 122-5, 127-6.
Bowler: Yasim Murtaza 4-0-37-2, Ayush Shukla 3-0-30-1, Ateeq Iqbal 2.5-1-18-0, Ehsan Khan 4-0-25-1, Kinchit Shah 2-0-15-0, Aizaz Khan 3-0-27-1. PTI ATK ATK