Asia Cup scoreboard: Sri Lanka vs Afghanistan

Abu Dhabi, Sep 18 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Group B match between Sri Lanka and Afghanistan here on Thursday.
Afghanistan innings: Rahmanullah Gurbaz c Perera b Thushara 14 Sediqullah Atal b Thushara 18 Karim Janat b Thushara 1 Ibrahim Zadran c Chameera b Wellalage 24 Darwish Rasool c Perera b Chameera 9 Azmatullah Omarzai b Shanaka 6 Mohammad Nabi run out (Mishara/K Mendis) 60 Rashid Khan b Thushara 24 Noor Ahmad not out 6 Extras: 7 (lb-5, w-1, nb-1) Total: 169/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-26, 2-32, 3-40, 4-64, 5-71, 6-79, 7-114, 8-169 Bowling: Nuwan Thushara 4-0-18-4, Dushmantha Chameera 4-0-50-1, Dunith Wellalage 4-0-49-1, Dasun Shanaka 4-0-29-0, Wanindu Hasaranga 4-0-18-0. PTI MORE DDV