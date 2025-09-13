Asia Cup scoreboard: Sri Lanka vs Bangladesh

Abu Dhabi, Sep 13 (PTI) Scoreboard of Asia Cup match between Sri Lanka and Bangladesh here on Saturday.
Bangladesh innings: Tanzid Hasan b Thushara 0 Parvez Hossain Emon c Kusal Mendis b Chameera 0 Litton Das c Kusal Mendis b Hasaranga 28 Towhid Hridoy run out (Mishara) 8 Jaker Ali not out 41 Shamim Hossain not out 42 Extras: 11 (b-2, lb-3, w-6) Total: 139/5 in 20 overs Fall of wickets: 0-1, 0-2, 11-3, 38-4, 53-5 Bowling: Nuwan Thushara 4-1-17-1, Dushmantha Chameera 4-1-17-1, Dasun Shanaka 3-0-27-0, Matheesha Pathirana 4-0-42-0, Wanindu Hasaranga 4-0-25-2, Charith Asalanka 1-0-6-0.