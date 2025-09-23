Asia Cup scoreboard: Sri Lanka vs Pakistan

Abu Dhabi, Sep 23 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super Fours match between Sri Lanka and Pakistan here on Tuesday.
Sri Lanka innings: Pathum Nissanka b Haris b Afridi 8 Kusal Mendis c Talat b Afridi 0 Kusal Perera c Ashraf b Rauf 15 Charith Asalanka c Rauf b Talat 20 Kamindu Mendis lbw b Afridi 50 Dasun Shanaka c Haris b Talat 0 Wanindu Hasaranga b Abrar 10 Chamika Karunaratne not out 17 Dushmantha Chameera c Agha b Rauf 1 Maheesh Theekshana not out 0 Extras: 6 (b-2, nb-1, w-3) Total: 133/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 2-18, 3-43, 4-58, 5-58, 6-80, 7-123, 8-130 Bowling: Shaheen Afridi 4-0-28-3, Faheem Ashraf 4-0-34-0, Haris Rauf, 4-0-37-2 Salman Agha 1-0-5-0, Hussain Talat 3-0-18-2, Abrar Ahmed 4-0-8-1. PTI MORE DDV