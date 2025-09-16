Bangladesh elect to bat against Afghanistan in Asia Cup tie

Abu Dhabi, Sep 16 (PTI) Bangladesh captain Litton Das won the toss and elected to bat against Afghanistan in their Asia Cup Group B match here on Tuesday.
Bangladesh, who won their opening match against Hong Kong by seven wickets but lost to Sri Lanka by six wickets in the next, made four changes to their playing XI.
Afghanistan retained their playing XI and are coming off a 94-run thrashing of Hong Kong in their tournament opener.
Teams: Afghanistan: Sediqullah Atal, Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Rashid Khan (c), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi.
Bangladesh: Tanzid Hasan Tamim, Saif Hassan, Litton Das (c&wk), Towhid Hridoy, Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Jaker Ali, Shamim Hossain, Rishad Hossain, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed. PTI DDV SSC SSC